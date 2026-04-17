Usb Civitavecchia: "Enel chiude il rapporto con MV Maintanance, azienda fuori, lavoratori licenziati" • Terzo Binario News

“La commissaria straordinaria Angelilli intervenga”

“Lo stillicidio continua. Questa volta è toccato ai lavoratori della MV Maintanance, una piccola azienda addetta alla manutenzione elettrica dei CSU – le grandi gru utilizzate per lo scarico del carbone in centrale – di cui si era già discusso a margine del Tavolo regionale convocato nel dicembre scorso.

Sembrava allora che i problemi a riguardo fossero superati, oggi però la doccia fredda: Enel comunica la cessazione del rapporto contrattuale con l’azienda, e questa, fatalmente, licenzia i due dipendenti.

Come è evidente, la situazione occupazionale per le ditte appaltatrici in Enel non è affatto in sicurezza.

E’ vero, nonostante la centrale sia ferma importanti appalti sono stati prorogati, ma le condizioni tra le varie imprese sono molto diverse tra loro: ve ne sono alcune che vivacchiano perchè già ridotte all’osso, altre che dipendono dalla cassa integrazione e poi una soprattutto, la Minosse, che in più è stata prorogata solo fino al 30 giugno. E altre ancora, come MV Maintanance, che neppure appaiono sui radar e silenziosamente svaniscono.

Una condizione che inevitabilmente viene scaricata sui lavoratori, con minori retribuzioni, costante incertezza e una diffusa pressione ad andarsene, a togliersi di mezzo, specie i più anziani, e non sempre in maniera concordata. Tanto che tra pensionamenti, dimissioni, licenziamenti, fine dei contratti a termine e trasferimenti, i lavoratori dell’indotto sono ormai ridotti alla metà di quelli attivi solo pochi anni fa. Per coloro che restano in centrale invece è un purgatorio: in molti vorrebbero cambiare aria perchè i soldi sono pochi e il futuro è nero, ma fuori non esistono altre occasioni di lavoro.

Per questo, insieme alle altre OOSS, avevamo reclamato una verifica delle diverse situazioni aziendali che non è mai arrivata, nonchè l’attivazione nel transitorio di una clausola di salvaguardia volta a mantenere almeno i posti di lavoro ancora in essere.

E ora arrivano questi due licenziamenti, altri due civitavecchiesi a spasso.

Nell’ultima riunione a Civitavecchia, il Commissario straordinario Angelilli ha intesso assicurare la massima attenzione a ogni criticità occupazionale: le chiediamo quindi di intervenire con urgenza verso Enel e le rappresentanze datoriali, per prorogare l’attività di MV Maintanance o per assorbire questi lavoratori in altre aziende. Se non si risolve un problema per due persone appena, non sappiamo allora cosa potrà succedere a giugno con Minosse.

Ma soprattutto chiediamo al Governo di prendere una decisione circa il destino dell’impianto: le periodiche dichiarazioni del Ministro Pichetto Fratin hanno francamente stancato, come pure hanno stancato le rassicurazioni di una politica lontana, estranea ai bisogni materiali di chi è schiacciato dalla precarietà e attende da anni una soluzione che è ormai un miraggio.

Il caso di Torrevaldaliga Nord è un esempio mondiale di inettitudine e incapacità conclamate, che ha impoverito la città e spinge alla rassegnazione. E’ quindi ora che questa comunità reagisca, meglio se insieme a quella brindisina che annaspa in condizioni analoghe.

Il prossimo 22 aprile si terrà in Comune un incontro tra tutti i soggetti interessati alla vicenda: vedremo se ci sarà o meno voglia di fare qualcosa. Noi ci siamo”.

USB Civitavecchia