Si posa la prima pietra del Dipartimento di Prevenzione del Distretto 3 della Asl Roma 4 ad Anguillara • Terzo Binario News

Cerimonia di posa della prima pietra della nuova sede del Dipartimento di Prevenzione del Distretto 3 della ASL Roma 4.
L’evento si terrà martedì 21 aprile 2026 alle ore 10:00 ad Anguillara Sabazia (RM), in Via L. Olivari snc (come da indicazioni in allegato).
L’iniziativa rappresenta un momento significativo per il potenziamento dei servizi sanitari sul territorio e rientra nell’ambito del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC), che finanzia la realizzazione della nuova struttura.
Nel corso della mattinata interverranno rappresentanti istituzionali e della ASL Roma 4, con un focus sul ruolo strategico del Dipartimento di Prevenzione nel rafforzamento della sanità territoriale.