Fulmini a Roma: donna ferita, appartamento distrutto dalle fiamme • Terzo Binario News

Una donna ferita a Casal de’ Pazzi, con un fulmine caduto vicino al piede. Una saetta che ha colpito un quadro elettrico, provocando così un corto circuito e da lì un incendio che ha avvolto un appartamento in via Castellalto, a Castelverde. Strade allagate, in particolar modo nei Municipi IV e VI. È questo il bilancio del maltempo che nel pomeriggio di ieri, 27 agosto, si è abbattuto sulla Capitale.

Donna ferita da un fulmine in via Leibniz

Una donna di 45 anni, verso le 18, è stata ferita da un fulmine, caduto vicino al piede. La signora si trovava in via Leibniz e stava passeggiando con il cane. La 45enne, in stato confusionale ma cosciente, è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I. Sul posto il personale medico del 118 e gli agenti del commissariato San Basilio. L’animale, invece, è stato affidato un altro familiare.

Incendio a Castelverde

Un appartamento posto al primo piano di uno stabile in via Castellalto è stato distrutto dalle fiamme. L’ipotesi è che un fulmine abbia colpito il quadro elettrico, da qui il corto circuito. Infatti, è stato avvertito un boato prima del rogo. È quanto accaduto alle 19. All’interno dell’abitazione si trovavano due persone anziane, che sono state tratte in salvo. Sul posto la Polizia e i Vigili del fuoco.

Strade allagate a Roma

Diversi gli interventi nel tardo pomeriggio di ieri da parte della Polizia locale di Roma Capitale per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza stradale. In alcuni tratti sono stati segnalati degli allagamenti, in particolar modo nei territori del Municipio IV (presenti i caschi bianchi del Gruppo Tiburtino) e VI (Gruppo Torri), come ad esempio via Tiburtina (altezza Gra) e via Siculiana.

Foto Facebook Franco M.