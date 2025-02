Francesco De Santis porta “di corsa” Cerveteri agli Europei in Finlandia • Terzo Binario News

Dopo i Mondiali di Lima dello scorso anno, la giovane promessa dell’atletica etrusca brilla ancora

“Francesco De Santis, orgoglio dell’atletica della nostra città, taglia un nuovo traguardo. Dopo aver portato i colori di Cerveteri dall’altra parte del mondo ai Campionati del Mondo Under 20 di Lima in Perù, è pronto ora a volare in Finlandia, a Tampere, dove si svolgeranno i Campionati Europei di categoria. A lui, un forte in bocca al lupo! Sono certo che con la sua passione per lo sport e per l’atletica renderà Cerveteri ancora una volta orgogliosa”. A dichiararlo è Manuele Parroccini, Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri.

“Francesco oramai ci ha abituato a grandissime prestazioni – ha aggiunto l’Assessore allo Sport Parroccini – l’atletica di Cerveteri è una realtà meravigliosa e grazie alla preparatrice Loredana Ricci, una vera istituzione nel mondo dello sport della nostra città, sono tantissimi i ragazzi e ragazze che si sono avvicinati alla disciplina. Per questa nuova esperienza internazionale che lo attende, l’augurio di portare a casa un nuovo brillante risultato, ma soprattutto l’augurio di divertirsi e di correre sempre con la passione e l’amore che lo hanno guidato sino ad oggi. Forza Francesco!”

“Negli ultimi anni sono tanti i risultati di prestigio raggiunti da Francesco – conclude Parroccini – un motivo d’orgoglio per Cerveteri e per tutto il team dell’atletica di Cerveteri. Nei giorni scorsi ho avuto il piacere di incontrare personalmente la sua preparatrice Loredana Ricci e a breve, con estremo piacere, sarò al campo per incontrare Francesco di persona e tutti gli atleti di questa bellissima realtà. Corri forte e divertiti Francesco!”