Forza Italia Ladispoli si complimenta con Battilocchio - Terzo Binario News

“Da molto tempo Forza Italia, attraverso l’impegno del nostro Coordinatore Nazionale, Antonio Tajani ed i nostri ministri, ha prodotto uno studio accurato sulle riaperture.

La ripartenza delle attività all’ aperto ed il ritorno alla zona gialla già da fine mese sono un primo importante banco di prova.

Bar, ristoranti e le altre attività che in questo anno di pandemia hanno pagato un prezzo altissimo in termini di crisi avranno una possibilità per riprendere il loro lavoro in sicurezza.

Questa è una prima risposta che va nella direzione auspicata da Forza Italia ma non basta in quanto occorre procedere, in base ai dati epidemiologici, alle altre aperture anche grazie all’ aiuto della campagna vaccinale che deve procedere ancor più corposamente per far ripartire il Pil italiano in modo sostanziale.

Importante è stato il lavoro dell’ On. Alessandro Battilocchio sempre presente sui territori che insieme a noi ha raccolto le istanze dei commercianti e le imprese dei vari comuni per cercare di sbloccare un’economia imballata per colpa della pandemia.

A lui vanno gli auguri di buon lavoro per la nomina di Responsabile nazionale di Forza Italia Per il Dipartimento Immigrazione e per l’altra nomina a componente della Commissione Esteri della Camera dei deputati in continuità con quella delle politiche UE”.

FORZA ITALIA LADISPOLI

IL COMMISSARIO Valle Renio