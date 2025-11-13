Fondazione Molinari ETS e Comune di Civitavecchia insieme per la riqualificazione del campo da basket del Pincio • Terzo Binario News

La Fondazione Angelo e Mafalda Molinari ETS, in collaborazione con il Comune di Civitavecchia, sta per avviare la fase conclusiva dei lavori di riqualificazione del campo da basket di Piazzale Guglielmotti (Pincio).

Dopo la posa del nuovo tappeto di asfalto da parte del Comune — i cui tempi di assestamento sono ormai giunti al termine — la Fondazione interverrà con la realizzazione del nuovo manto sportivo in resina prestazionale Mapei, affidato a una ditta specializzata del settore, la Waterproofing S.r.l., azienda con oltre quarant’anni di esperienza e riconoscimenti nel campo delle superfici sportive ad alte prestazioni.

Il progetto prevede la posa di un manto in resina elastomerica certificata ITF, capace di garantire massima qualità di gioco, resistenza nel tempo e sicurezza per gli utilizzatori. La superficie sarà inoltre arricchita da un progetto grafico personalizzato, che renderà il campo esteticamente unico e pienamente integrato nel contesto urbano.

Come dichiarato dal delegato allo Sport Patrizio Pacifico, “sono iniziati i lavori di riqualificazione del campo da basket davanti al Pincio, con interventi sul fondo e sulle aree laterali. Il progetto è realizzato grazie alla collaborazione tra Fondazione Molinari e Comune di Civitavecchia”.L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto E(art)H – Arte e Natura per un’educazione sostenibile e creativa, promosso dalla Fondazione Molinari per rigenerare spazi urbani e renderli luoghi di incontro, crescita e partecipazione.Scopri di più sul progetto E(art)HLa riqualificazione del campo del Pincio non è soltanto un intervento estetico o strutturale: è un atto profondamente educativo e sociale.Restituire ai ragazzi un campo sicuro e accogliente significa combattere la povertà educativa e offrire loro nuove opportunità di aggregazione, apprendimento e condivisione attraverso lo sport.Praticare attività fisica in spazi pubblici curati e accessibili contribuisce allo sviluppo di competenze trasversali come la cooperazione, il rispetto delle regole, la fiducia in sé e negli altri — valori fondamentali per la crescita personale e civica delle nuove generazioni.Il campo del Pincio tornerà così ad essere un luogo di sport, socialità e comunità, dove i giovani potranno incontrarsi, allenarsi e, auspicabilmente, tornare a vivere la città anche attraverso tornei e iniziative sportive aperte a tutti.Con questo intervento, la Fondazione Angelo e Mafalda Molinari ETS conferma il proprio impegno concreto nel sostenere progetti che uniscono educazione, benessere e bellezza, contribuendo alla crescita culturale e sociale del territorio.