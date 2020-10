Foce del Tevere, pulizia di Collettivo No Porto a Fiumicino - Terzo Binario News

“Nell’ambito delle iniziative del River Clean Up, che a partire dal mese di settembre prevede la pulizia volontaria di numerosi fiumi in tutta Italia, promuoviamo in collaborazione con i ragazzi di Ostia Clean Up una giornata di pulizia dell’area alla foce del Tevere.

Questa area, con grandi accumuli di detriti e rifiuti portati dal fiume e dal mare, rappresenta un esempio eclatante del nostro impatto ambientale e ci mostra le tristi conseguenze del consumismo smodato e dell’incuria.

Promuoviamo questa iniziativa non per sostituirci ai compiti delle amministrazioni, ma per toccare con mano i danni legati al nostro stile di vita e per ricordarci delle nostre responsabilità individuali nella produzione di rifiuti e nella tutela dell’ambiente.

Saremo lì perché la zona del vecchio faro, i bilancioni e la costa hanno un valore storico ed affettivo e non vogliamo che siano lasciati all’abbandono, ma che diventino spazi migliori, vivi e vissuti.

Attenendoci alle misure anti-contagio , armati di mascherine, guanti e rastrelli, invitiamo tutti a partecipare, nel rispetto del distanziamento sociale e nel rispetto ambientale”.

Collettivo No Porto