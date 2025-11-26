Scuola Galice inagibile, Grossi: "Il Pincio risolva un guaio che ricade sulle famiglie" • Terzo Binario News

“Infiltrazioni alla scuola Galice e un’ala interdetta. Ora si vorrebbero spostare i corsi al pomeriggio, scaricando tutto sulle famiglie. È inaccettabile.

Ci sono genitori che lavorano la mattina, che hanno già pagato attività, e che non possono essere costretti a trovare all’ultimo qualcuno che guardi i figli perché non si è organizzata una soluzione alternativa.

Le lezioni e i corsi devono restare al mattino: punto.

Il Comune individui subito altri spazi dove farle svolgere.

E vista la gravità della situazione, si convochi immediatamente l’Ufficio Lavori Pubblici in Commissione, con l’assessore presente, per chiarire cosa sta accadendo e quali interventi urgenti verranno messi in campo.” A dichiararlo il capogruppo di Forza Italia Luca Grossi