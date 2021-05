Fiumicino riapre i locali, "qui rispetto delle norme e cucina al top" - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

Vogliamo ringraziare davvero di cuore tutti i nostri clienti che in questo periodo, pur di tornare a starci accanto, hanno mangiato all’aperto infischiandosene del tempo incerto che purtroppo, è inutile negarlo, ha reso difficilissimo il ritorno verso una semi-normalità.

Per fortuna la data del primo giugno, che ci permetterà di riaprire i nostri locali anche all’interno, è arrivata. Invitiamo quindi tutti a venire a Fiumicino con la consapevolezza, così come avvenuto lo scorso anno, di trovare un rigoroso rispetto delle norme anti-contagio e la cucina che da decenni contraddistingue il nostro Comune.

Come abbiamo sempre detto e come torniamo a ripetere la ristorazione non è mai stata la causa, ma semmai una delle vittime di questo purtroppo buio periodo. Inutile tornare a recriminare o a polemizzare. C’è una stagione da preparare e tanti clienti da soddisfare. Fiumicino è e sarà sempre sinonimo di qualità e sicurezza.

Così in una nota l’Associazione Lungomare della Salute di Fiumicino che racchiude la maggior parte delle attività della zona