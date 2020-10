Fiumicino, emergenza abitativa: presentata mozione - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

Nella giornata di oggi, è stata presentata, a prima firma dal gruppo consiliare Demos (DemocraziaSolidale), una mozione sull’emergenza abitativa. Mozione fortemente voluta dal sindacato Unione Inquilini in occasione della IX edizione della giornata Sfratti Zero indetta per il 10 Ottobre a livello nazionale. In essa, infatti, è riportata la necessità di istituire un tavolo di crisi sul tema delle locazioni, visto il registrarsi delle molteplici istanze di sfratti per morosità che quotidianamente vengono depositate presso il Tribunale, vista anche l’emergenza sanitaria il dato non tende ad arrestarsi.

Sindacati degli inquilini e sindacati della proprietà, se convocati in questo tavolo, potrebbero dare un contributo significativo nell’individuazione di risorse e strumenti per fronteggiare la grave crisi. Unione Inquilini da sempre porta avanti la battaglia del recupero degli immobili in disuso, evitando ulteriore occupazione di suolo nella nostra città, già provata da una fortissima espansione immobiliare nell’ultimo ventennio, nel quale registriamo un dato preoccupante in merito al numero di alloggi esistenti ad oggi sfitti.

La mozione inoltre impegna il sindaco a farsi portavoce presso i vari livelli istituzionali, uno tra i quali la richiesta presso la Regione Lazio di una graduazione degli sfratti in esecuzione a partire dal 1 gennaio 2021 se nessuna proroga verrà emanata dal Governo, cosi da garantire un salvagente a tutti gli inquilini in estrema difficoltà economica.

Al Governo viene chiesto di incrementare i fondi per il contributo alla locazione e il fondo morosità incolpevole ad oggi insufficienti a coprire il fabbisogno. Siamo molto soddisfatti del voto unanime del Consiglio Comunale di Fiumicino su questo tema così complesso, tutte le parti politiche sono consce della situazione attuale e quando gli obiettivi sono condivisi, la risposta è sempre efficiente.

Unione Inquilini sede di Fiumicino

Emanuela Isopo