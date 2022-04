Fiumicino approva il Piano di Eliminazione Barriaere Architettoniche - Terzo Binario News

La delibera di oggi deriva dal lavoro presentato nel 2019 da DemoS: “Importante passo avanti per la città”

“Con la delibera di oggi 14 Aprile 2022, approvata dal Consiglio Comunale il lavoro che DemoS Democrazia Solidale aveva presentato a settembre 2019, il Comune di Fiumicino pone in essere tutte le attività preliminari e propedeutiche all’adozione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) “

Lo dichiarano i consiglieri DemoS Armando Fortini Presidente Commissione Sociale e Maurizio Ferreri. che spiegano che “sarà l’attuazione degli indirizzi e modalità definite dalla normativa, quale principale strumento per la pianificazione, la programmazione e il controllo degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche”.

Aggiungono Fortini e Ferreri: “Questa delibera consente di mettere a disposizione dei cittadini una scheda per il rilievo edilizio, segnalando con il supporto della SCHEDA DI RILIEVO il luogo della città che necessita di un intervento per l’abbattimento della barriera architettonica, inviando l’elaborato della scheda ad un indirizzo e-mail dedicato. Questa è una fase importante di partecipazione attiva della città, dove l’amministrazione coinvolge la città in questo progetto urbanistico e quanto definito dalla Costituzione che all’art. 2 recita: «Tutti i cittadini hanno pari dignità̀ sociale e sono uguali davanti la legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”.

“Con questa delibera il nostro Comune avvia le linee di indirizzo per l’abbattimento delle barriere architettoniche attraverso questo primo strumento di gestione e pianificazione urbanistica, strumento essenziali, per garantire il diritto di mobilità e accessibilità, ed anche il riconoscimento della dignità a tutti.

L’adozione di questo strumento è essenziale per l’autonomia e la non discriminazione delle persone disabili, in ottemperanza alla Convenzione ONU che ne tutela il diritto alla vita indipendente ed all’inclusione sociale”, conclude il Gruppo DemoS Democrazia Solidale.