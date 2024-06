Fiocco rosa sulla Croce Rossa: salita a Cerenova, partorisce nell'ambulanza di Santa Severa • Terzo Binario News

Una 40enne di Cerenova ha partorito durante il trasporto da casa all’ospedale San Paolo.

È successo stamani, con mamma e neonata che stanno bene.

La donna stessa ha chiamato il 118 per andare a partorire. Arrivata l’ambulanza della Croce Rossa di Santa Severa, si è attesa l’automedica dopodiché c’è stato lo spostamento verso il nosocomoio civitavecchiese.

Solo che la bimba ha avuto fretta e il personale sanitario ha guidato il parto, avvenuto in maniera naturale. Nel frattempo è stato allertato il Pronto Soccorso.

Mamma e figlia stanno bene, seppur ricoverate in osservazione qualche giorno.

Questo il post: “Croce Rossa ovunque per chiunque perché una nostra ambulanza, attivata dalla centrale Ares dopo una chiamata al 118, si è trasformata in una sala parto per accogliere una mamma e la sua prima figlia femmina, nata oggi 19 Giugno nel tragitto verso l’ospedale San Paolo di Civitavecchia.

Entrambe in ottima salute, le congratulazioni dell’equipaggio e di tutto il Comitato Santa Severa – Santa Marinella”.