Auto a fuoco in via Prenestina • Terzo Binario News

Auto a fuoco in via Prenestina, all’altezza del civico 97. La segnalazione è delle 16,25 di oggi, 19 giugno. Una squadra dei pompieri, la 12A di Tuscolano II, ha proceduto a spegnere le fiamme. Nessuna persona è risultata coinvolta. L’intervento è terminato alle 17,15.

Sul posto, in ausilio, la Polizia locale di Roma Capitale con il V Gruppo Prenestino. I caschi bianchi, momentaneamente, hanno proceduto alla chiusura di via Prenestina, direzione centro, da via Erasmo Gattamelata. Il traffico prosegue sulla corsia dedicata ai mezzi pubblici.

Foto Facebook Stefano P.

Frame video Antonio M.