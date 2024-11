Finisce in un pozzo cretoso, 80enne salvato dai pompieri a Civitavecchia • Terzo Binario News

Alle 21 di ieri sera i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per ricerca a persona zona terme di Traiano alta.

Un uomo di circa ottanta anni non facendo rientro a casa ha fatto preoccupare i suoi familiari tanto da chiedere aiuto alla squadra 17A.

Individuata la sua vettura di fronte al deposito di legname, in via terme di Traiano alta, gli uomini della Bonifazi hanno cominciato a battere quel territorio.

Con l’ausilio del GPS e utilizzando tecniche di Topografia applicata al soccorso, hanno scandagliato ogni sentiero.

Dopo ore di ricerca hanno raggiunto l’anziano in zona Zampa d’Agnello poco dopo il ponte dell’autostrada.

L’uomo era intrappolato in una pozza di fango cretoso che vanificava ogni sforzo di liberarsi. Con il mezzo 4×4 hanno raggiunto l’uomo e liberato dalla morsa di quella pozza.

Portato in zona sicura lo hanno consegnato al personale sanitario del 118 giunto sul posto. L’ ottantenne era in stato confusionale, stremato ma non sembrava riportare ferite importanti.

Sul posto anche i Carabinieri.