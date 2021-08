Fiamme sul terrazzo a Civitavecchia, intervento dei pompieri - Terzo Binario News

Alle ore 17:00 circa di oggi, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via Isonzo 72 comune di Civitavecchia per incendio abitazione.

Una struttura adibita a ricovero attrezzi, posta sul terrazzo di una casa di un piano fuori terra era invasa dalle fiamme. I VVF con la 17A e l’ausilio dell’auto botte hanno repentinamente estinto le fiamme e impedito alle stesse di propagarsi al resto dell’abitazione.

Sul posto l’anziano proprietario che non ha riportato danni fisici Sul posto personale sanitario 118 e CC.