Fiamme in un'officina di Ottavia, due feriti - Terzo Binario News

Pompieri al lavoro, Roma Capitale sulla viabilità

Dalle ore 16 circa, due Squadre operative dei Vigili del Fuoco, un’autoscala e il Carro Teli, stanno intervenendo in Via Accumoli, 1 per l’incendio di un’officina, dove all’interno sono presenti diverse autovetture.

Una densa colonna di fumo nero si è alzata verso le abitazioni circostanti.

Il tratto di strada interessato dall’incendio è stato chiuso al traffico.

Funzionario di turno e Capo turno Provinciale sul posto.

Due persone sono rimaste ferite all’interno dell’officina e trasportate all’ospedale S.Eugenio.

Dalla Polizia di Roma Capitale: Via Accumoli incrocio Via Trionfale , ore 16,30 , ausilio polizia locale : il XIV gruppo Montemario della Polizia Locale è intervenuto per la messa in sicurezza e la chiusura della strada , per un incendio di un’ officina meccanica .

Dalle prime informazioni assunte dagli agenti presenti sul posto sembrerebbe esserci un ferito , un uomo di 67 anni trasportato al San Filippo Neri per le cure del caso.