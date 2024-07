Fiamme in un appartamento, paura ieri sera a Civitavecchia • Terzo Binario News

Nottata di grande lavoro per i Vigili del fuoco di Civitavecchia.

Alle ore 22.30 si sono portati in via della Fedeltà a Civitavecchia, per l’incendio di un appartamento.

Arrivati tempestivamente sul posto hanno subito messo in atto l’opera di spegnimento e ricerca di eventuali persone coinvolte nella struttura.

La rapidità di intervento ha scongiurato il rischio che il fuoco coinvolgesse l’intero appartamento che al momento dell’incendio era vuoto.

Sul posto Polizia di Stato e personale sanitario del 118.