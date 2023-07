Festa del tesseramento per Prc Civitavecchia • Terzo Binario News

“Il circolo Massimo Pelosi svolgerà la propria Festa del Tesseramento 2023 presso la nuova sede in via delle case nuove venerdì 21 luglio alle ore 18,00, con la presenza della segretaria regionale Loredana Fraleone.

Incontreremo gli iscritti e i simpatizzanti per parlare degli impegni presi a livello nazionale e locale dal nostro partito e di questa oscurità sociale e culturale che sta avanzando nel nostro paese, fortemente voluta da questo governo di destra estrema. Per impegni già presi il segretario di federazione il compagno Germano Di Francesco non potrà essere presente.

Crediamo che sia importante che venerdì prossimo partecipiamo tutti per rinnovare la nostra fiducia in Rifondazione Comunista e festeggiare al termine con un piccolo rinfresco”.

Il circolo