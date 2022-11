Federico Mollicone, nominato Presidente della Commissione Cultura della Camera: i complimenti dal Città di Ladispoli • Terzo Binario News

Dopo la nomina a Presidente della Lucania Film Festival per Angelo Mellone, ecco che arriva un prestigioso incarico anche per Federico Mollicone, che da ieri è Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati.

“E’ una immensa soddisfazione anche per noi, Angelo e Federico non sono nel Premio Letterario Nazionale Città di Ladispoli a caso, il loro valore intellettuale a noi è stato sempre noto e le nomine appena conseguite ne sono la testimonianza”.

Così in una breve nota stampa, la giuria del premio, esprime soddisfazione per i prestigiosi incarichi da poco ricevuti dal vice direttore di Rai 1, Angelo Mellone, e dall’on. Federico Mollicone da sempre nel mondo della cultura.

“Il 22 ottobre si sono chiuse le iscrizioni per la XI edizione del Premio Letterario Nazionale, andate oltre ogni migliore aspettativa, infatti saranno oltre 500 le opere in concorso divise nelle diverse sezioni.

Ora stiamo lavorando a ritmi serrati per la premiazione dell’8 dicembre prossimo, data in cui ovviamente avremo il piacere di avere con noi per la cerimonia anche Angelo Mellone e Federico Mollicone.”