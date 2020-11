Fdi Civitavecchia di traverso sulla nuova giunta: non è escluso l'appoggio esterno - Terzo Binario News

Poche righe che fanno trapelare tutta l’irritazione di fratelli d’Italia per io modo in cu il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco ha varato la nuova giunta.

Il primo cittadino ha di fatto lasciato la patata bollente in mano a Fdi piazzando intanto le pedine al loro posto nell’attesa delle mosse dell’alleato politico. Di sicuro, ha estromesso Massimiliano Grasso che non è di Fdi ma che gravita in quell’area politica con La Svolta. E a questo punto non si può escludere nulla, nemmeno un appoggio esterno.

Questo quanto scrivono dal partito della Meloni: “Abbiamo appreso con stupore dalla stampa che sarebbe stata varata una nuova giunta a Civitavecchia.

Ci riserviamo di confrontarci con il sindaco Ernesto Tedesco e, nella giornata di domani, si riunirà il coordinamento locale del Partito che deciderà, insieme al coordinatore provinciale, la posizione politica di Fratelli d’Italia in ordine alla amministrazione comunale di Civitavecchia.



Il Coordinamento di Fratelli d’Italia di Civitavecchia