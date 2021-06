Eugenio Fratturato di Santa Marinella presidente provinciale Avis - Terzo Binario News

A distanza di alcune settimane, si sono svolte le Assemblee Provinciale di Roma e Regionale Lazio, entrambe nella suggestiva cornice dell’Albergo “Mater Gratiae” (ex Villa Lessona), di fronte allo splendido scenario del mare di Santa Marinella, a pochi metri dalla dimora che negli anni ’60 Ingrid Bergman e Roberto Rossellini avevano eletto a luogo di riposo e di incontro con i personaggi più amati dello spettacolo italiano e mondiale.

Al comando della Assemblea Provinciale è stato rieletto per acclamazione, Eugenio Fratturato, personaggio che ha contribuito nel tempo al consolidamento della struttura dell’Avis, allargando il campo di azione a tutte le cittadine laziali, perseguendo una collaborazione fattiva con le strutture ospedaliere regionali, favorendo accordi con le singole ASL di zona.

Nel corso dei due precedenti mandati la sua figura è stata apprezzata a livello regionale e nazionale, ed ora, dopo una sosta di un mandato come previsto dal regolamento nazionale, torna prepotentemente al comando dei 23.258 soci avisini della Provincia di Roma, per rinsaldare i rapporti mai abbandonati e rendere sempre più importante la dimensione assunta dalla struttura provinciale nella raccolta del sangue.

Nonostante nella Provincia di Roma siano presenti realtà avisine di grandi città, come Roma, Pomezia, Velletri, Tivoli, la nomina di Fratturato a Presidente Provinciale, rappresenta un vanto per la nostra cittadina e per l’Avis di Santa Marinella.

Veniamo da un periodo di estremo disagio per la popolazione del nostro paese, questa terribile pandemia ha sconvolto le nostre esistenze e creato problemi economici e comportamentali a giovani ed anziani; il recupero sarà lungo e difficile, dovremo tutti affrontarlo con decisione e rapidità.

In questo periodo la richiesta di sangue non è però diminuita, le raccolte sono proseguite seppure tra disagi e problematiche; il futuro sarà ancora difficile, è importante avere al timone un nocchiero che sia capace di indirizzare le energie migliori verso una navigazione tranquilla.

Auguriamo a Eugenio Fratturato ed al suo Consiglio, un quadriennio di importanti risultati in un settore vitale per la salute dei cittadini.