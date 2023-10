“Etruria nel Terzo Millennio”, giovedì nuova proiezione al Cinema Moderno di Cerveteri • Terzo Binario News

Dopo il tutto esaurito dell’anteprima nazionale e il primo passaggio televisivo, il documentario di Alessio Pascucci torna nella sala cinematografica di Cerveteri

Dopo l’anteprima nazionale di giovedì scorso, in un Cinema Moderno gremito all’inverosimile, in una serata-evento che ha visto la partecipazione anche del Direttore di Rai Documentari Fabrizio Zappi, e dopo la messa in onda su Rai Tre, il documentario “L’Etruria nel Terzo Millennio”, prima opera da regista di Alessio Pascucci, condotto da Arianna Ciampoli e prodotto dalla Vici World Lux Srl torna al Cinema. Giovedì 19 ottobre, alle ore 21:30, il Cinema Moderno di Cerveteri riapre infatti nuovamente le porte al pubblico, per una proiezione speciale del documentario. L’ingresso è gratuito e consentito fino ad esaurimento posti.

Venerdì 13 ottobre intanto, il documentario è stato trasmesso per la prima volta sulla Rai, su Rai Tre. Buono anche il riscontro dello share: il 4,2% per il lavoro di Pascucci, che ha doppiato il programma che lo precedeva. Un risultato certamente positivo considerando l’orario e la fortissima concorrenza, caratterizzata da diversi programmi di punta, nelle altre reti.

Etruria nel Terzo Millennio – Alessio Pascucci alla regia 2

“In occasione dell’anteprima nazionale di giovedì scorso abbiamo avuto una presenza di pubblico superiore ad ogni più rosea aspettativa – ha detto Pascucci – non immaginavamo così tante persone. Alcuni sono purtroppo dovuti andare via quella sera e ci scusiamo con loro per il disagio. Per dare l’opportunità a chi non è riuscito a essere presente la scorsa volta e a chi ha perso il passaggio televisivo, grazie alla disponibilità del cinema Moderno, abbiamo organizzato una nuova proiezione. Vi aspetto in tanti, per fare insieme un viaggio nell’Etruria nel Terzo Millennio”.

L’Etruria nel Terzo Millennio racconta il territorio come era e come è diventato oggi, partendo da Cerveteri e la Necropoli della Banditaccia, proseguendo poi per i territori limitrofi: Santa Marinella, Civitavecchia, Allumiere, Tolfa, Bracciano, Anguillara Sabazia, Canale Monterano e Manziana.

Non mancano anche interventi illustri, quali quelli di Vincenzo Bellelli, direttore del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, Flavio Enei, Direttore del Museo del Mare e della Navigazione Antica di Santa Severa, e di apprezzati e stimati artigiani, come l’artista ceramografo Roberto Paolini, e Massimiliano Alessandrini, storico artigiano cerite.