Estate sotto le stelle, parte il cartellone all'arena Gassman • Terzo Binario News

Domani sera “C’eravamo tanto amati” di e con Anna Baldoni

Parte il primo Cartellone Estivo dell’Arena Gassman, la nuovissima location adiacente al Nuovo Sala Gassman gestita dalla Blue in the Face.

“Estate di sorrisi 2022”, proporrà commedie, spettacoli per bimbi e

presentazioni. Il tutto verrà accompagnato da degustazioni varie e

porzioni di gnocchi e vino sotto le stelle, costo 15 euro.

In programma anche un evento speciale con musica dal vivo per la magica serata di Ferragosto. Si partirà domani giovedì 14 luglio. Per info e prenotazioni, contattare il 328 1224154.

Anna Baldoni attrice e regista

Domani alle 21 per il ciclo “Ridi ridi che mamma ha fatto gli gnocchi” tornerà

in scena “C’eravamo tanto amati” di Anna Baldoni (anche alla regia).

Tutti i personaggi, ben caratterizzati, danno vita

alla commedia, spesso esilarante ma con notevoli momenti di riflessione

sui tempi drammatici, che porteranno alla Seconda Guerra Mondiale, e

sulla psicologia dei personaggi tutti, superficiali e indifferenti al

dramma esistenziale del protagonista.



Qui di seguito il nutrito cast: Stefano Campidonico (Giangiacomo di

Villadorata); Emilia Girolami (Titina); Natascia Cimino (Teresina);

Cinzia D’Assaro (Titti); la stessa Anna Baldoni (Contessa Teodolinda di

Villadorata); Vincenzo Sperandei (Dott. Nataloni); Roberta Sacco

(Carmelina); Antonella Perondi (Marchesa Dorotea di Villadorata); Elena

Sternini (Tonietta); Salvo Messeri (Gaetanino Pasquale); Innocenzo Marro

(Peppino); Bice Bolla (Suor Addolorata); Giovanna Mallamaci (Suor

Liberata); Silvia Serra (Tosca); Vincenzo De Luca (Maresciallo Lello

Lalli); Benedetto Baldini (Italo); Patrizio De Paolis (Notaio

Tartaglia). Le foto sono di Enrico Paravani.