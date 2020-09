Esplosione nella notte: danni a muri e solaio, caccia ai banditi - Terzo Binario News

Esplosione nella notte in via di Cervara. Ignoti – probabilmente usando del gas – sono entrati in azione nell’edificio dove si trova una ditta che si occupa di assemblaggi e componenti elettrici. La deflagrazione ha provocato danni a muri e solaio.

I malviventi hanno puntato una cassaforte che, secondo quanto riferito dai militari dell’Arma, era vuota. Il tutto è accaduto alle 3,45 di venerdì 4 settembre.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia Roma Montesacro.