Futsal, Civitavecchia e Santa Severa devono scacciare le rispettive crisi • Terzo Binario News

Torna a volgere alla burrasca il clima per il futsal del comprensorio. La causa, ovviamente, le sconfitte patite da Civitavecchia e Santa Severa che pregiudicano le rispettive posizioni di classifica. Nella nona giornata del girone B di C1, i nerazzurri hanno perso 3-0 nella tana de La Pisana e peggio ancora hanno fatto i santaseverini, battuti all’Uliveto dal Tc Parioli per 9-2. Insomma, l’ennesimo turno da dimenticare.

Qualche scusante parziale i nerazzurri ce l’hanno come quella dell’avversario, primo in classifica con 24 punti e a +6 sul Santa Gemma, e delle assenze visto che mister Vincenzo Di Gabriele ha dovuto rinunciare agli squalificati (anche se all’ultimo turno da scontare) Matteo Proietti e Matteo Tiberi, Diego López e Jacopo Santomassimo in condizioni fisiche precarie. Certo, si sarebbe preferito cancellare il tonfo di Coppa Italia ma stavolta si partiva da presupposti diversi.

«Al di là dello 0-3 subito – racconta l’allenatore – ho apprezzato la reazione della squadra rispetto alla sfida della competizione infrasettimanale in cui oggettivamente affondammo. Stavolta c’erano sì le assenze importanti ma siamo stati competitivi fino alla fine. Nonostante sapessimo di affrontare un avversario forte siamo stati all’altezza del compito giocando senza timori reverenziali». Tuttavia la battuta d’arresto allontana i civitavecchiesi dalla vetta, visto che ora sono 11 i punti di ritardo dalla vetta. Insomma, è più vicina la zona play-out che quella dei play-off, distante appena una lunghezza.

Sul fronte neroverde la situazione comincia a farsi disperata, per via degli zero punti in classifica. Sul sintetico del parco di Civitavecchia hanno segnato i soli Tommaso Lavalle e Carlo Alberto e Da Paolis ma ovviamente non è bastato contro il club tennistico pariolino che in classifica occupa la quarta posizione. E con il passare delle giornate a situazione per il quintetto del Castello si fa sempre più complicata senza punti in classifica e al momento difficili da reperire anche fra le altre compagini pericolanti.

Ora è tempo di guardare alla decima giornata che vedrà impegnata Santa Severa nell’anticipo di stasera alle 20.30 al PalaTorrino di Roma contro la Lidense. Invece sabato al Lottatori la Futsal Civitavecchia a partire dalle 15, ospita il Parma Letale, che in classifica occupa la penultima posizione.