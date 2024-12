Esercizio di piazza Navona sporco e irregolare: Roma Capitale lo stanga e lo chiude • Terzo Binario News

Elevata una multa da 20mila euro con intervento di Nas e Nil

Nell’ambito dei consueti controlli portati avanti dalla Polizia Locale di Roma Capitale, per il contrasto agli illeciti nel settore degli esercizi commerciali e locali pubblici, nonché a tutela della salute degli avventori, gli agenti del I Gruppo Centro sono intervenuti presso un’attività di somministrazione, nei pressi di piazza Navona, peraltro oggetto di segnalazioni per problematiche di disturbo alla quiete pubblica.

Durante le verifiche gli agenti hanno riscontrato diverse violazioni di carattere amministrativo, tra cui l’occupazione abusiva del suolo pubblico, la presenza di merce priva di tracciabilità e la mancanza di indicazioni relative ad ingredienti ed allergeni sugli alimenti posti in vendita.

Rilevate, inoltre, alcune anomalie a livello igienico sanitario e in materia di tutela del lavoro, tali da richiedere l’intervento dei NAS e del NIL dell’Arma dei Carabinieri.

Al termine degli accertamenti, sono stati elevati verbali per un ammontare complessivo di oltre 20mila euro a carico dei responsabili, a cui si è aggiunto il provvedimento di sospensione dell’attività, con conseguente chiusura del locale a causa delle gravi carenze igienico sanitarie rilevate , in particolar modo, all’interno della cucina e di una porzione del locale dedicata all’esposizione di alcuni alimenti. Riscontrata ,inoltre, la presenza di una persona impiegata senza possedere un regolare contratto di lavoro, per la quale sono in corso ulteriori approfondimenti del caso.