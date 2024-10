Erasmus day celebrato dai docenti a Santa Marinella • Terzo Binario News

Uno splendido evento in occasione dell’Erasmus day celebrato dai docenti del progetto eTwinning “In the Wonderland” ben organizzato e ben gestito, nonostante l’elevatissimo numero di partecipanti.

Hanno partecipato infatti 6 classi di scuola primaria e 2 di scuola secondaria dall’IC Civitavecchia I, la sezione D della scuola dell’infanzia Vignacce dall’IC Piazzale della Gioventù di Santa Marinella, da IC Olgiate comasco le 9 classi di primaria del plesso Somaino, 9 classi della primaria di San Gerardo e 3 classi della secondaria, una classe della scuola dell’infanzia Gramsci dell’IC Scandale, una classe della Scuola dell’infanzia Santoro, IC Borrelli di Santa Severina e poi una scuola primaria dal Portogallo, un’altra primaria dalla Spagna e due scuole dell’infanzia rispettivamente dalla Romania e dalla Grecia.

Il totale? Più di 650 alunni di 3 diversi ordini scolastici, di 5 diverse nazionalità, tutti insieme per festeggiare l’evento che fa brillare l’Europa per il suo messaggio universale di multiculturalità, di pace e di feconda cooperazione!

L’evento è stato reso ancora più prezioso dalla partecipazione di Ornella Pegoraro, Ambasciatrice Erasmus+/eTwinning settore scuola e settore adulti Calabria e Membro della Rete Europe Direct. Dopo la sessione plenaria, aperta dal videomessaggio di Sara Pagliai, Coordinatrice Nazionale per l’Agenzia Erasmus+ INDIRE in Italia, i partner si sono presentati, hanno cantato insieme l’Inno alla Gioia e poi si sono divisi in workshop specifici per ordine di scuola.

Si ringraziano tutti i partecipanti ed INDIRE per questa splendida opportunità: questo evento ci ha dimostrato come l’unità nella diversità possa illuminare il futuro dell’Europa, unendo giovani menti in un’esperienza di apprendimento e crescita senza confini.