Erasmus Day al Comprensivo di Santa Marinella: due gli eventi • Terzo Binario News

“L’Istituto Comprensivo di Santa Marinella, diretto dalla Dott.ssa Ceccarelli, da anni attivo sulla scena europea con pluripremiati gemellaggi elettronici, quest’anno in occasione degli Erasmus Day propone ben due eventi di rilievo.

Il primo, programmato per venerdì 18 Ottobre, ore 10:30-11:30 e riservato agli addetti ai lavori, è legato all’annuale progetto eTwinning “In the Wonderland”. Partecipa al fianco di IC Piazzale della Gioventù un’altra scuola del territorio, IC Civitavecchia I, la scuola fondatrice IC Olgiate Comasco, e scuole di 4 nazionalità differenti (Romania, Portogallo, Spagna, Grecia) alla scoperta dei valori europei attraverso un percorso multidisciplinare e verticale.

Tuttavia quest’anno IC Piazzale della Gioventù si è aggiudicato anche un finanziamento europeo per SKYSS, un ambizioso progetto di Cooperation partnership, che lo vede capofila di un progetto di formazione-ricerca-azione sul metaverso e i nuovi ambienti di apprendimento. In ottemperanza alle disposizioni di INDIRE sulle attività di disseminazione dei progetti finanziati con fondi europei, la presentazione pubblica delle finalità del progetto andrà in onda venerdì 18 Ottobre alle 11:30 al link https://meet.google.com/afx-cyyf-fnz “.

Comprensivo di Santa Marinella