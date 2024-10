Croce Rossa di Santa Severa a Cerveteri per la Giornata della Salute con la consigliera Prosperi • Terzo Binario News

“Giornata della Salute a Cerveteri con Croce Rossa Italiana Comitato Locale di S. Severa – S. Marinella e Adele Prosperi! “Giornata della Salute a Cerveteri con Croce Rossa Italiana Comitato Locale di S. Severa – S. Marinella e Adele Prosperi.

In Piazza Aldo Moro c’è un grande sole e ci sono questi bellissimi volontari!

La mattina, la parte dedicata alla salute mentale con la presenza degli psicologi, nel pomeriggio lo screening gratuito del diabete.

Il comunicato: “il Comitato della Croce Rossa di S.Severa – S.Marinella ha organizzato una Giornata della Salute completamente gratuita per Sabato 12 Ottobre, l’ iniziativa realizzata con la collaborazione della Consigliera comunale Adele Prosperi in Piazza Aldo Moro a Cerveteri, in modo da dare anche a chi lavora durante la settimana la possibilità di partecipare.

La mattinata sarà dedicata interamente alla Salute Mentale con diverse attività portate avanti dai nostri Volontari, coordinati dagli Psicologi di Croce Rossa in collaborazione con la Dott.ssa Annalisa Di Lazzaro.

Queste attività sono incentrate sugli infopoint presenti sul territorio (il loro funzionamento e i vari contatti per raggiungerli), sessioni di psicoeducazione sul riconoscimento dell’attacco di panico, elementi per la gestione di stress ed ansia, e gruppi dialogici aperti alla scoperta delle nostre emozioni.

Partner dell’evento l’Associazione Leucotea, che promuove da tempo anche corsi di benessere psicologico per tutti.

Nella seconda fascia della giornata cambieremo tema, e si proseguirà a partire dalle 13.30 fino le 17.30 con lo screening per la prevenzione del Diabete, una patologia cronica che coinvolge oltre 4 milioni di Italiani, con un Diabetologo impegnato a valutare il livello della glicemia e tutti gli eventuali fattori di rischio per una malattia che non è ereditaria, non è contagiosa, può

manifestarsi anche in giovane età, ma soprattutto può e deve essere tenuta sotto controllo medico per evitare complicazioni e conservare qualità di vita”.