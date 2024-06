Ennesimo appello per Ariel, splendida cagnolona che si merita una casa • Terzo Binario News

Purtroppo i mesi passano ma Ariel è sempre senza una famiglia, lei..la dolcezza fatta cane che darebbe tanta felicità..lei è ancora senza una mamma speciale tutta sua..Non mi rassegno e non mi rassegnero’…vi prego di diffondere per la nostra Ariel,tesoro meraviglioso. Se non puoi adottare,puoi aiutarci con la diffusione del suo appello,o puoi diventare una mamma a distanza di Ariel.Appena la conoscerete, sarà un colpo di fulmine immediato.

Per diventare mamma o papà a distanza il contatto è Margherita 346 081 6609,per adottare Ariel invece i contatti sono qui sotto,in fondo. Grazie ancora per diffondere.

UNA FAMIGLIA PER ARIEL!

ARIEL è una splendida cagnolona di taglia grande e 6 anni di età.

Ariel è una creatura molto tranquilla ed equilibrata, perfetta con i suoi simili, sia maschi e femmine. Non è compalĺĺlĺtibile con i gatti, ma è bravissima con le persone e adatta anche a famiglie con bimbi.

Ariel attende da troppo tempo, è ora che arrivi una famiglia anche per lei!

Ariel è sana e sterilizzata, si trova in provincia di Viterbo e si affida al centro/nord previo iter affido.

No soluzioni solo giardino, no box o garage, vogliamo che Ariel sia accolta in famiglia.

NON FACCIAMOLA ATTENDERE ANCORA!

——

Francesca 3342914009

#adottauncaneadulto

#adottauncanenero

#canitagliagrande

#fuoridallegabbie

#unacasaperariel