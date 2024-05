Accoltellato al torace: ferito giovane sgomberato dalle ex officine Romanazzi • Terzo Binario News

Sulla vicenda indagano i carabinieri, tra le ipotesi quella che il ragazzo stesse cercando una sistemazione nello stabile in disuso in via Costi

Un uomo riverso a terra, con una ferita d’arma da taglio al torace. Il ritrovamento è avvenuto alle 20 di ieri, 28 maggio, presso un distributore di carburante in via Raffaele Costi, zona Tor Cervara

L’uomo è stato trasportato da 118 in codice rosso presso Policlinico Umberto I, dove rimane ricoverato in terapia intensiva ma non in pericolo di vita. Sul posto sono anche intervenuti i Carabinieri che indagano sull’accaduto.

Il ferito dovrebbe essere un cittadino camerunense di 29 anni, sgomberato dalle ex officine Romanazzi lunedì scorso e che probabilmente stava cercando una sistemazione nello stabile in disuso di via Costi.