Elezioni Civitavecchia, la Galletta risponde ai quesiti delle Orme di Persefone • Terzo Binario News

Le risposte alle dieci legittime e giuste domande dell’Associazione Orme di Persefone sulla grave situazione del Cimitero Vecchio di Via Aurelia Nord e della situazione di stallo di quello nuovo in Via Braccianese Claudia, alle quali ha risposto la candidata Roberta Galletta.

DOMANDA n. 1

Perché il nuovo cimitero di Via Braccianese è ancora, dopo più di vent’anni, ancora clamorosamente sotto utilizzato? E perché le passate amministrazioni sono dovute ricorrere, per l’emergenza loculi, alla completa distruzione dell’antico reparto Guglielmi del vecchio cimitero?

RISPOSTA

C’è un’indagine in corso sulla costruzione dei nuovi loculi al Cimitero nuovo e che è stata presentata alla Procura di Perugia. Credo possa bastare come risposta.

DOMANDA n. 2

Dove sono depositate le vetroceramiche delle circa 300 estumulazioni finora fatte (a noi a volte è sembrato di partecipare ad un macabro “gioco dell’oca”)?

RISPOSTA

Non posso rispondere finché non sarò eletta Sindaco e potrò verificare DI PERSONA dove sono andate a finire le foto ceramiche.

DOMANDA n. 3

Sarà quindi possibile allestire una Parete della Memoria con le fotoceramiche estumulate, e più spesso diremmo strappate?

RISPOSTA

Non c’è bisogno di verificare nessuna possibilità per fare questa operazione di recupero della Memoria cittadina. La volontà politica supera tutto e tutti. Scegliete la parete dove posizionare le foto ceramiche, ammesso che siano state salvate durante la feroce opera di estumulazione e di oltraggio delle lapidi relative. Ed io farò in modo che la vostra associazione possa posizionarle dove voi e non CSP che è solo gestore e non il proprietario riterrete opportuno in accordo con il Comune e con me se sarò eletta Sindaco.

DOMANDA n. 4

È mai stata avviata la procedura per rendere veridicamente monumentale il Cimitero di Via Aurelia? E quali sono, se ci sono, nel dettaglio i progetti in essere che riguardano tale struttura?

RISPOSTA

Non è mai stata messa nero su bianco la richiesta di vincolo di Cimitero Monumentale. Questo avrebbe salvato le antiche lapidi dei loculi comunali estumulati e buttate nell’indifferenziata.

Lo farò io se sarò eletta Sindaco.

DOMANDA N. 5

Sarebbe possibile far ritornare agibile la vecchia entrata lato Fiumaretta, ossia l’entrata “storica”?

RISPOSTA

Per aprire l’entrata Monumentale del Cimitero di Via Aurelia Nord, l’entrata originale di fine XVIII secolo, basta solo una pec all’Autorità Portuale con la richiesta relativa.

È stata già fatta in Passato ma solo in occasione della Commemorazione dei defunti del 2018. Poi non è stato più possibile perchè si è rotto un pezzo del cancello. Costo della riparazione… il nulla cosmico, circa 200 euro.

Basta solo la volontà politica di chi governa Civitavecchia.

DOMANDA n. 6

La ristrutturazione dell’emiciclo, che cade a pezzi, è in programma? Tra una pista ciclabile, un restyling del Viale e simili…

RISPOSTA

La ristrutturazione della parte della parte comunale dell’Emiciclo degli uomini illustri di Civitavecchia è stata già quantizzata in poco più di 5000 euro dal Fondo Ranalli che ha già presentato il progetto da almeno cinque anni ma che nessuno ha mai neanche letto.

Io invece lo conosco benissimo, come conosco benissimo tutto il Cimitero e tutte le sue tombe di Via Aurelia Nord e per il quale ho sempre avuto tantissima attenzione e cura. Nel nostro programma elettorale c’è la ristrutturazione sia della parte comunale dell’Emiciclo che di tutto il Cimitero, vialetti e loculi compresi dove entra da anni l’acqua e di cui nessuno si è mai interessato.

DOMANDA N.7

Sono pensabili eventi culturali all’interno del nostro Cimitero, modello Staglieno o (vero) Monumentale di Milano? Il doveroso silenzio per i nostri cari, per decenni è stato interrotto da sirene, tir, maestranze vocianti e simili e non pensiamo che saranno disturbati da poesia e drammaturgia: anzi! Probabilmente apprezzeranno, rispetto i Circhi a Fiumaretta.

RISPOSTA

Nel nostro programma elettorale abbiamo dato grande rilevanza alla conoscenza e alla fruizione della Bellezza conservata nel Cimitero di Via Aurelia Nord perché conosco benissimo questo posto visto che da 12 anni organizzo visite guidate in questo straordinario luogo carico di Storia e di Cultura. Due anni fa ho portato per la prima vola in assoluto nella Storia di Civitavecchia la Musica e l’arte con l’evento ‘RECORDARE’, la visita guidata scritta e diretta da Maria Letizia Beneduce, musicata e cantata dal Trio Le Capinere e condotta da me. È stato un vero viaggio nell’Aldila’ attraverso un cammino di preghiera, con le musiche di Haydn e Mozart e la poesia di Dante, un’ esperienza emotiva indimenticabile che ha raccontato la Vita e la Morte, l’Amore e l’Odio e i sentimenti che governano il Mondo con la partecipazione di oltre 300 persone. L’evento ha incontrato tanta resistenza da parte della passata amministrazione e anche per questo se sarò Sindaco mi batterò perché ci siano ancora e più eventi che possano mettere in risalto la Bellezza e la Cultura del nostro Cimitero, il libro di pietra della Storia della nostra Comunità

DOMANDA n. 8

È possibile produrre un archivio fotografico degli epitaffi presenti e perduti. La lingua utilizzata è stata infatti oggetto di studi e tesi letterarie. Per chi non lo sapesse.

RISPOSTA

Rispondo con grande orgoglio a questa domanda perché negli ultimi anni, quando c’è stata l’estumulazione feroce dei loculi comunali in scadenza della concessione nessuno mi ha ascoltata quando ho segnalato a CSP la possibilità e l’obbligo morale di recuperare almeno le lapidi posizionandole lungo il perimetro del Campo Santo dietro al Cimitero dei Marinai Francesi, che poi è il primo nucleo del Cimitero Vecchio e nessuno mi ha ascoltata, ho fatto fotografare tutte le lapidi prima che fossero buttate nell’indifferenziata con grande disprezzo del gestore e dell’Amministrazione Comunale per la nostra Memoria.

Ho le immagini fotografiche ad alta risoluzione di tutte le lapidi del settore Guglielmi ormai scomparse che ho fatte realizzare senza chiedere il permesso a nessuno perché a nessuno interessa quel Cimitero. E aspetto che qualcuno mi dica qualcosa così poi scopriamo il vaso di Pandora.

Se sarò eletta Sindaco di Civitavecchia il recupero del Cimitero di Via Aurelia Nord sarà dunque una delle prime questioni che affronterò e che risolverò nelle prime settimane di Governo.

Ricordo che sono titolare dell’unico Museo virtuale e digitale di Civitavecchia e di tutta la provincia a Nord di Roma e che conosco benissimo, perché ho conseguito presso l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna il Master in Comunicazione Storica e perché fa parte del mio lavoro, tutte le tecniche innovative multimediali per la fruizione e la divulgazione della Storia e della Cultura.

E ricordo che da 12 anni ogni anni organizzo visite guidate e manifestazioni all’interno del Cimitero per farlo conoscere e per proteggerlo.

DOMANDA n. 9

Quando verranno installate le reti anti piccione al reparto NC76? E qui il guano è un’offesa, molto più di un distico o una rappresentazione teatrale!

RISPOSTA

Le reti possono essere installate in un giorno. Non ci vuole nulla. Solo buona volontà del Sindaco che obbliga il gestore a fare questa cosa.

DOMANDA n. 10

Come Sindaco, si sente di poter rappresentare degnamente la Città dei Vivi, parimenti a quella dei Morti. Perché noi passiamo, Lei passerà, la Comunità forse resterà… Ma soltanto la tutela, l’onere e l’onore del ricordo lo permetteranno.

RISPOSTA

Le risposte alle domande di cui sopra sono la risposta a questa domanda finale così importante, perché se solo gli amministratori che si sono accomodati sulla poltrone del Consiglio Comunale a quest’ora il Cimitero di Via Aurelia Nord sarebbe l’area monumentale di Civitavecchia più bella, curata e amata di tutta la nostra città e da parte di tutta la nostra Comunità.