Elezioni Civitavecchia, Grossi: "Valorizzare le grandi professionalità presenti al Pincio" • Terzo Binario News

“Sento e leggo tante idee legate ai programmi elettorali. Io credo che, al di là dei singoli progetti, bisognerebbe ripartire da una grande risorsa che esiste e che ho avuto il piacere di conoscere da vicino: il personale dipendente del comune.

Ho lavorato per due anni presso il comune, collaborando con diversi servizi, e ho notato la passione e la professionalità con cui questi professionisti si mettono a disposizione della comunità.

Ho visto come molti dipendenti superino gli orari di servizio per rispondere alle esigenze del territorio, dimostrando grande dedizione. Inoltre, ho osservato la profonda conoscenza delle problematiche locali che essi hanno maturato nel corso degli anni, spesso confrontandosi con amministratori in alcuni casi privi di una conoscenza approfondita del settore e della macchina amministrativa.

Credo che da loro si possa sicuramente ripartire, riconoscendo e valorizzando il sapere acquisito sul campo. Dipendenti pubblici al servizio della propria comunità”.

Luca Grossi