Elezioni Civitavecchia, Forza Italia disponibile all'accordo con Grasso • Terzo Binario News

“Forza Italia, come già detto nei giorni scorsi dal Commissario Roberto D’Ottavio, conferma la sua disponibilità a un accordo di apparentamento con il resto del Centrodestra e con il candidato Sindaco Massimiliano Grasso. Alla luce del sole e sulla base di quanto previsto dalle vigenti regole elettorali.

La nostra lista ha conseguito un risultato lusinghiero, frutto del lavoro e del consenso di una squadra di candidati che vuole proseguire compattamente il percorso.

Ci auguriamo si arrivi a una sintesi, per dare il massimo in questi giorni finali di campagna elettorale in una sfida non semplice, ma che si può vincere.

Insieme”.

Forza Italia Civitavecchia