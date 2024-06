Elezioni Civitavecchia, Anpi ed Ardite con Piendibene • Terzo Binario News

“Il 23 e il 24 giugno a Civitavecchia si vota per scegliere il nuovo sindaco della Città. Mentre sollecitiamo tutti a recarsi al seggio, indichiamo la necessità che i nostri concittadini indirizzino la propria scelta verso un candidato indiscutibilmente democratico e antifascista.

Quindi un voto per Marco Piendibene che, oltre ad avere tutte le caratteristiche e le competenze necessarie per gestire il nostro Comune, è da sempre un nostro iscritto, un componente attivo dell’ANPI, quindi partecipe del nostro impegno nella lotta contro tentativi autoritari e reazionari che si manifestano in Italia”.

Anpi Civitavecchia

“Le Ardite invitano ad andare a votare al ballottaggio e a votare Marco Piendibene. Riteniamo che solo nella sua coalizione sia possibile individuare i tratti di rispetto verso i diritti delle donne e la condivisione di un’idea di città attenta ai bisogni delle persone.

Che cosa vogliamo da coloro che si candidano ad amministrare la città? Vogliamo che abbiano occhi per vedere le bruttezze e le brutture che in questi anni hanno funestato la nostra città e che vi pongano rimedio. Vogliamo strade facilmente percorribili e in sicurezza per le ragazze, i genitori con bambini in carrozzina , per gli anziani.

Vogliamo una città solidale che si prenda cura di chi rimane indietro e se ne prenda cura collettivamente, non con favori da elargire, ma diritti di cui godere tutti. Vogliamo una città in cui spostarsi possa diventare facile, un servizio pubblico di trasporto efficiente per combattere la congestione del traffico e l’inquinamento. Vogliamo una città che proceda nella riconversione ecologica, esca dalla dipendenza delle fonti fossili e immagini un’economia che crei posti di lavoro buoni per le tante disoccupate e i tanti disoccupati della nostra città. Vogliamo onestà, qualità, disinteresse personale che siedano in consiglio comunale, e certo solo nella coalizione guidata da Piendibene, possiamo riporre le nostre aspettative di trovare tali caratteristiche. Invitiamo quindi tutte e tutti ad andare a votare per il ballottaggio e a votare Marco Piendibene. Non lasciate che altri scelgano al vostro posto”.

Le Ardite , laboratorio di politiche femministe per la città.