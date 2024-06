Il Civat: "Abbattuti i pini delle Due Casette di Cerveteri" • Terzo Binario News

“I pini di Due Casette, e non solo, verranno abbattuti perché il Comune in anni e anni di ammaloramento dell’asfalto non è riuscito a trovare una soluzione, a parte quella di abbatterli, perché ora si sveglia all’improvviso e si accorge delle pericolose condizioni della strada.

In Italia in questi anni diversi Comuni hanno adottato pratiche virtuose in caso di rifacimento del manto stradale, per tutelare gli alberi e allo stesso tempo la pubblica incolumità, ma non il Comune di Cerveteri, come già detto in occasione dell’abbattimento dei 7 grandi pini di Via Chirieletti.

Complimenti. Anche questi pini sono sani e saranno abbattuti. Tutti i pini ceretani faranno questa fine? Tra l’altro, come succede spesso da queste parti, gli alberi che solo pochi mesi fa hanno sostituito quelli eliminati si sono già seccati.

Se non sapete come ammazzare un albero, se cercate soluzioni che non tengano alcun conto dell’ambiente, fate il nr. del Comune. Sono esperti”.

Cittadini Volontari e Attivisti per l’Ambiente