Elezioni Cerveteri, diritto di voto ai cittadini dell'Unione Europea, non italiani, residenti nel comune cerite - Terzo Binario News

“Possono esercitare il proprio diritto di voto, tutti i cittadini dell’Unione europea che non hanno la cittadinanza Italiana e che siano registrati nell’anagrafe del Comune di Cerveteri, previa iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

Per iscriversi alla lista elettorale aggiunta, entro martedì 3 maggio bisogna presentare la domanda ( link per scaricare la domanda: urly.it/3n706 , per chi preferisce vi invio il modulo a seguire) corredata da un documento di identità, secondo una delle seguenti modalità:

consegnandola direttamente all’Ufficio protocollo del Comune di Cerveteri, Via A. Ricci n.4 (Parco della Legnara), nei seguenti orari, dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00 – martedì e giovedì anche pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30;

tramite fax al n° 06 9943008;

per email all’indirizzo: elettorale@comune.cerveteri.rm.it;

mediante posta certificata: comunecerveteri@pec.it;

La tessera può essere ritirata dall’intestatario o dai propri familiari presentandosi muniti della fotocopia del documento di identità degli interessati e della delega per il ritiro presso l’ufficio Elettorale”.

Alessio Pascucci