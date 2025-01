Adottiamo Basso ed Endora liberando due stalli: nel canile a Roma ci saranno due posti liberi • Terzo Binario News

Riproponiamo la campagna “ADOTTANDO UN CANE IN STALLO NE SALVI DUE!”, perchè il posto che si libererà servirà ad ospitare un’altra urgenza!!!



BASSO lo abbiamo recuperato da un canile. E’ un lupacchiotto di almeno 14 anni, con un occhio azzurro ed uno marrone,un nonnino stanco malmesso, che si porta dietro tutti i segni dell’età e della lunga permanenza in gabbia. E’ positivo alla leishmania ma è già in cura, le sue vecchie ossa gli danno qualche problema, è un pò lento nel camminare e non può stare troppo in piedi. Caratterialmente è molto riservato e gli piace stare per i fatti suoi, ma da quando è con noi si sta ammorbidendo e la sera viene a prendersi il suo biscottino con piacere. Per Basso ovviamente chiediamo un’ADOZIONE D’AMORE. Lui ha solo bisogno di pappe buone, un bel cuscino morbido ed un giardino dove stare un pò in libertà ed in pace per l’ultimo tratto della sua esistenza!



Basso è a Roma e si affida chippato e vaccinato al centro nord solo a persone affidabili, con pre e post affido, regolare adozione, obbligo di sterilizzazione e disponibilità a rimanere in contatto con noi nel tempo.

ENDORA è una tenerissima jack russel di 6-7 anni e pesa circa 6 kg. E’ arrivata da poco ed è ancora un po’ spaventata dall’ambiente domestico e dalle persone ma è molto dolce e buona quindi con un pò di pazienza con lei si potranno avere ottimi risultati. In compenso con i suoi simili è perfetta, molto socializzata, davvero non ha problemi con nessun tipo di cane, giovane o vecchio, grande o piccolo. Per lei chiediamo un’adozione da parte di persone esperte che abbiano pazienza, rispettino i suoi tempi e magari abbiano già un altro cane che le possa essere di supporto.

Endora è a Roma e si affida chippata e vaccinata al centro nord solo a persone affidabili, con pre e post affido, regolare adozione e disponibilità a rimanere in contatto con noi nel tempo.



