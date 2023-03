Eccellenze di Cerveteri, Punto Carta nella top ten delle cartolerie scolastiche del Lazio • Terzo Binario News

Importante riconoscimento per Monica e Stefano, storici gestori della cartoleria davanti la Scuola Salvo D’Acquisto

Ci sono attività commerciali che all’interno di una città rappresentano una vera e propria istituzione. Gestori di esercizi che vedono passare davanti al proprio bancone intere generazioni, bambini e bambine diventati prima ragazzi, poi adulti, poi genitori.

È il caso di Punto Carta a Cerveteri, storica cartolibreria all’ingresso della città, proprio davanti la Scuola Salvo D’Acquisto, dove da quasi 30anni Monica e Stefano, servono con professionalità, competenza e garbo una clientela sempre più numerosa e soprattutto sempre più fidelizzata.

A chiunque sarà capitato almeno una volta, nonostante le scuole le abbia finite da un pezzo, di entrare da Punto Carta per fare uno o più acquisti, dal “semplice” prodotto di cancelleria passando per qualche piacevole e originalissima idea regalo.

Un lavoro costante, meticoloso, lungo anni, decenni quello di Monica e Stefano, che proprio alcuni giorni fa li ha portati a ricevere un importante riconoscimento nel mondo delle cartolibrerie.

Sono infatti risultati tra le prime 10 cartolibrerie del Lazio per servizi offerti in materia di libri scolastici. Un traguardo importante che ha messo la cartolibreria di Cerveteri, con i suoi quasi 40mila abitanti, nell’élite del settore di una Regione che vanta città ben più grandi e con un bacino d’utenza immenso se paragonato alla città etrusca. Una su tutte, la Capitale, Roma che da sola conta quasi 3milioni di abitanti.

“Certamente questo è un risultato che ci rende orgogliosi e soddisfatti – dichiarano – in particolar modo in uno scenario come quello attuale dove la vendita online ha preso il sopravvento in ogni cosa, e ovviamente anche nell’acquisto dei libri di testo scolastici, raggiungere questo traguardo ci conferma quanto negli anni abbiamo saputo seminare e fidelizzare la nostra clientela. La gioia maggiore è vedere famiglie che hanno più di un figlio che una volta terminato il ciclo scolastico del maggiore, continuano a servirsi da noi anche per il più piccolo. Simbolo di come si siano trovati a proprio agio venendo da noi. Il mondo dei libri scolastici è complesso, lungo, che richiede metodicità e continuità. In molti possono pensare che questo ambito del nostro lavoro sia circoscritto al periodo più a ridosso dell’inizio dell’anno scolastico, ma in realtà non è così. Quello è solamente l’ultimo passaggio di un percorso che di fatto è durato un’intera estate”.

“Già dai tempi in cui trattavamo anche l’usato – dichiarano – il lavoro era immenso e iniziava pochissime settimane dopo la chiusura dell’anno scolastico: dalla selezione dei libri, passando per la catalogazione, fino alla rivendita finale. Questo traguardo non è ovviamente solo merito nostro: il nostro ringraziamento va a tutta la nostra clientela, con molta della quale si è instaurato anche un rapporto di amicizia e che da tanti anni vede nella nostra attività un punto di riferimento”.

Punto Carta non è solamente luogo dove poter acquistare libri scolastici, ma tutto ciò che riguarda il mondo della cancelleria e della scuola. Quaderni e penne delle migliori marche, colori di ogni tipo, zaini, materiale di ogni genere e tutto ciò che sia utile per la scuola. A Monica e Stefano, Signori commercianti di Cerveteri, complimenti e in bocca al lupo!