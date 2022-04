"Due volte la Finanza in Comune": i consiglieri Pd e Tolfa Cambia interrogano la sindaca - Terzo Binario News

I consiglieri comunali del Pd tolfetano e di Tolfa Cambia hanno notato che negli ultimi giorni la Guardia di finanza ha fatto visita per due volte negli uffici del palazzo municipale del paese collinare.

“Sembra – scrivono in una nota – per motivi legati al famoso ammanco di mascherine acquistate durante il lockdown. Abbiamo fatto per questo un’intertigazione alla sindaca per sapere quali siano gli effettivi motivi e che renda subito conto al consiglio comunale”.

“Infatti nonostante in questo comune si cerchi di buttare tutto nel dimenticatoio – proseguono -e, nonostante l’attuale sindaca abbia ereditato dal suo predecessore l’abitudine antidemocratica e irregolare di non rispondere alle richieste dei consiglieri, di non rispettare il regolamento comunale, di non portare mozioni e interrogazionein consiglio comunale, forse qualcuno vuole comunque far luce su che fine abbiano fatto i 60000 euro di soldi di cittadini tolfetani”.