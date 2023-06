Due cagnetti finiscono nella caditoia, salvati dai pompieri a Bracciano • Terzo Binario News

Alle 11 di questa mattina i Vigili del fuoco di Bracciano sono stati allertati in via Fra Giovanni in Bracciano per salvataggio animali.

Due cani di piccola taglia sono caduti in un condotto di scarico delle acque piovane.

Arrivati repentinamente sul posto hanno sollevato diversi tombini di ispezione guidati dai guaiti dei piccoli animali.

Individuati, li hanno trattato in salvo e affidati alle cure del padrone. I cani erano in buone condizioni di salute.