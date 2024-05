Due 14enni a scuola di ladri: per il furto in abitazione nei guai anche un 44enne • Terzo Binario News

I tre arrestati dai carabinieri

Due 14enni e un 44enne di origini bosniache sono stati arrestati dai Carabinieri, poiché gravemente indiziati del reato di furto in abitazione.

Nello specifico, i Carabinieri hanno sottoposto ad un controllo d’iniziativa i tre indagati, fermati in via dell’Edera a Guidonia, a bordo di un’autovettura risultata a noleggio, in atteggiamento sospetto. La successiva perquisizione veicolare ha permesso ai militari, di rinvenire orologi e denaro contante che i tre non hanno saputo fornire spiegazioni circa la provenienza.

A seguito di accertamenti, eseguiti nell’immediatezza, i Carabinieri hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza in ordine al fatto che i tre indagati si erano impossessati di quanto rinvenuto all’interno dell’auto, asportato all’interno di un’abitazione di Roma, via Valinfreda. Recuperata e restituita ai proprietari l’intera refurtiva e raccolta la denuncia – querela, i Carabinieri hanno arrestato i tre e li hanno condotti in caserma.