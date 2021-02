Droga e bombe carta: due fratelli nei guai, arrestati dalla Polizia all'Appio - Terzo Binario News

Insospettiti dagli strani movimenti nei pressi di una sala scommesse chiusa in rispetto delle normative anti Covid, gli agenti della Polizia di Stato hanno predisposto dei servizi di appostamento in abiti civili.

E’ stato così che gli investigatori del commissariato Appio, diretto da Pamela De Giorgi, hanno visto G.V., 41enne romano, entrare nel negozio ed uscirne subito con una bicicletta.

Quando l’uomo è tornato dopo alcuni minuti, con lui c’era S.V., il fratello 38enne, che in mano aveva una busta.

I poliziotti hanno poi notato che erano iniziate ad arrivare persone che entravano nella sala per uscirne nel giro di pochi minuti ed hanno deciso di intervenire accedendo anche loro all’interno.

In uno stanzino, nascosta tra altre buste, gli agenti ne hanno trovato una contenente circa 1 chilo e 200 grammi di hashish, alcuni grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi; nella busta che aveva il fratello minore c’erano invece 3070 euro, probabile provento dell’illecita attività di spaccio ed infine, in una scatola di cartone adagiata sul pavimento, erano riposte 175 bombe carta artigianali.

Per i 2 fratelli sono scattate le manette; la droga è stata sequestrata così come le bombe carta che sono state prelevate dagli artificieri.