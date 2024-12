Doppio colpo di mercato per il Santa Marinella: ecco Orlando e Antonelli • Terzo Binario News

Il primo è il centrocampista che mister Fracassa attendeva da inizio stagione, l’altro è il portiere che torna: l’anno scorso ha vestito il rossoblù



Due colpi in entrata per il Santa Marinella, che così facendo dimostra di voler puntare verso il salto di categoria, forte dell’attuale primo posto nel girone A di Promozione.

Infatti la società di via delle Colonie ha ingaggiato il centrocampista Lorenzo Orlando, arrivato dal Parioli in Eccellenza, e il portiere Enrico Antonelli.

Il primo è il mediano che mister Daniele Fracassa reclamava da inizio stagione, il metronomo che serve davanti alla difesa per garantire la copertura in fase di non possesso palla. Classe 2002, ha dovuto attendere che la società romana lo liberasse durante la finestra di mercato invernale.

L’altro è il portiere 34enne che l’anno scorso ha vestito di rossoblù, che poi ha lasciato a giugno andando al San Cesareo. Quest’anno è stato particolare con i numeri uno, visto che se ne sono avvicendati quattro: dopo l’arrivo di Ciaccia – andato via quasi subito – ha giocato Paniccia, che però si è fatto male. Arrivato Notari (il titolare attuale) si è affacciato anche Portoghesi ma questi, per ragioni di lavoro, non è stato presente quasi mai. Da qui la necessità di trovare un altro guardiano della porta.

Dallo stadio Fronti l’annuncio dell’ingaggio dei due giocatori arriverà nei prossimi giorni.