Domenica ecologica: raffica di sanzioni a Roma • Terzo Binario News

Nell’ambito dei controlli sul rispetto dell’ordinanza sindacale numero 36 del 24 marzo 2023, che prevede il divieto della circolazione per alcuni mezzi inquinanti all’interno della fascia verde, la Polizia di Roma Capitale, nella giornata del 26 marzo, ultima delle cinque domeniche ecologiche in programma, ha effettuato 1885 verifiche in tutto il territorio cittadino.

Elevati 206 sanzioni ai veicoli non autorizzati a transitare.