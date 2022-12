Domenica a Ladispoli arriva Edith Bruck • Terzo Binario News

I librai di Scritti e Manoscritti: “Presenta il suo nuovo libro Sono Francesco edito da La Nave di Teseo”

Domenica 11 dicembre alle ore 11.30, Edith Bruck, premio Strega Giovani 2021 con IL PANE PERDUTO pubblicato da La Nave di Teseo, presenta il suo nuovo libro SONO FRANCESCO (La Nave di Teseo).

Edith Bruck, scrittrice, poetessa, scrittrice, traduttrice e testimone della Shoah, ungherese naturalizzata italiana, moglie del regista Nelo Risi.

Nel febbraio 2021 Edith Bruck riceve a casa la visita eccezionale di Papa Francesco, colpito dalla “lettera a Dio” che la scrittrice ha appena pubblicato. L’incontro storico tra il Pontefice e Edith è nel segno dell’emozione e del dialogo tra due tradizioni, quella cattolica e quella ebraica, unite dalla parola ma divise dagli orrori del ventesimo secolo.



Quell’abbraccio inatteso diventa per Edith il punto di inizio di una profonda riflessione sulla sua identità, sull’amore eterno per il marito Nelo Risi, sul senso di colpa che prova oggi per l’affetto verso il Papa, un uomo buono che pure rappresenta la stessa Chiesa che non ha difeso in passato i fratelli ebrei.

Un libro commovente, che attraversa la vicenda personale e letteraria di una grande testimone del Novecento e offre ai lettori di ogni età una parola di speranza e di pace.

Dialogano con l’autrice Michela Meschini ed Eugenio Murrali