Domani a Tarquinia parte DiVino Etrusco: le location e il programma • Terzo Binario News

Da domani, 17 al 26 agosto 2023 si rinnova l’appuntamento con Il DiVino Etrusco a Tarquinia, organizzato dal Comune e dalla Pro Loco di Tarquinia, in collaborazione con l’enogastronomo con il cappello Carlo Zucchetti e con il sostegno di Regione Lazio, Arsial, Provincia di Viterbo, Camera di commercio, Parco Archeologico di Cerveerie Tarquinia e l’associazione Viva Tarquinia.

La manifestazione giunta alla XVII edizione celebra attraverso il vino il comune passato culturale delle città della Dodecapoli Etrusca: la confederazione delle dodici potenti città che pur mantenendo la propria indipendenza avevano stretto una forte alleanza religiosa e commerciale.

Lo splendido Centro Storico di Tarquinia ospiterà un percorso enoico in cui le 12 città etrusche saranno rappresentate da una selezione delle loro migliori cantine. In ogni stand i sommelier di Fisar Viterbo saranno garanzia di eleganza e di un approccio consapevole al vino. Non mancherà il “cibo di strada” con numerose proposte di street food curate da operatori e ristoratori locali. Un calendario ricco di appuntamenti con degustazioni guidate, show cooking, musica, spettacoli e mostre d’arte e fotografia, presentazioni di libri, convegni, concorsi di cucina e molto altro. 46 Cantine partecipano con oltre 90 Vini.

Orari: DiVino Etrusco

Banchi d’assaggio I Vini della Dodecapoli Etrusca

Giovedì 17 ore 20,30 – 01,00

Venerdì 18 ore 20,30 – 01,00

Sabato 19 ore 20,30 – 01,00

Domenica 20 ore 20,30 – 01,00

Giovedì 24 ore 20,30 – 01,00

Venerdì 25 ore 20,30 – 01,00

Sabato 26 ore 20,30 – 01,00

DiVino Etrusco Banchi d’assaggio I Vini della Dodecapoli Etrusca

Ticket Giornaliero (Tutti i vini della Dodecapoli Etrusca): € 18,00 calice e tracolla inclusi

Ticket 4 assaggi: € 10,00 calice e tracolla inclusi

Ticket Ricarica 3 assaggi: € 6,00

Apertura casse: ore 20,00

Eventi Arena San Marco (degustazioni e show cooking): ingresso € 5,00

Ingresso gratuito con braccialetto

Info:

0766 849282

info@divinoetrusco.it

www.divinoetrusco.it



Programma

Giovedì 17 agosto 2023

Museo Nazionale Etrusco Tarquinia

Ore 19,30 Inaugurazione DiVino Etrusco

Ore 20,00 Lectio Magistralis Riccardo Cotarella Presidente Union Internationale des Oenologues

Arena San Marco

Ore 21,30 Laboratorio Slow Food

La Transumanza in Maremma

Con Alessandro Ansidoni e Fabio Iacoponi della Condotta Slow Food Costa della Maremma Laziale

La ricotta del Pastore con Antonio Brizi de Il Fiocchino con degustazione finale

Venerdì 18 agosto 2023

Arena San Marco

Ore 21,00 Show Cooking

Nicoletta Franceschini Ristorante Silene Foligno

Ore 22,00 Degustazione

I Vini della Strada Etrusco Romana

Degustazione guidata da Carlo Zucchetti

Ore 23,00 Mixology

Sabato 19 agosto 2023

Arena San Marco

Ore 21,00 DiVin Mangiando

a cura di Vittoria Tassoni Cuoca dell’Alleanza Slow Food

Premiazione vincitore concorso

Show Cooking a quattro mani del vincitore con

Danilo Ciavattini Chef già 1 Stella Michelin

Domenica 20 agosto 2023

Arena San Marco

Ore 21,00 Degustazione

I Vini di Populonia e della Strada del Vino della Costa degli Etruschi

Degustazione guidata da Carlo Zucchetti, l’enogastronomo con il Cappello

Ore 22,00 Show Cooking

Andrea Selvaggini Chef 1 Stella Michelin Ristorante Savage, Oslo (Norvegia)

Ore 23,00 Mixology

Bar Maspes Bistrot Montefiascone

Giovedì 24 agosto 2023

Arena San Marco

Ore 21,00 Show Cooking

Patrizio Fava Chef Bova’s The Grill Tarquinia

Ore 22,00 Laboratorio

Alla scoperta dell’umami della Tuscia

con Carlo Nesler esperto di fermentazioni

Ore 23,00 Degustazione

I Vini della Dodecapoli Etrusca

Degustazione guidata da Carlo Zucchetti

Venerdì 25 agosto 2023

Arena San Marco

Ore 21,00 Degustazione

I Vini della Dodecapoli Etrusca

Degustazione guidata da Carlo Zucchetti,

Anna Moroni Casalinga Cuciniera e Vittoria Tassoni Cuoca dell’Alleanza Slow Food

Ore 23,00 I distillati Valle del Marta

con Marcello Vecchio referente A.N.A.G. Toscana e

Mario Pusceddu referente A.N.A.G. Lazio

Palazzo Bruschi Falgari

Ore 21,00 Finissage

Alius Pulchritũdo

Antropofórme mostra di Guido Sileoni

Degustazione Aita I.G.P. Lazio rosso ‘20 Muscari Tomajoli

Sabato 26 agosto 2023

Arena San Marco

Ore 21,00 Laboratorio Slow Food

La pesca degli Etruschi

Con Alessandro Ansidoni e Giorgio Corati della Condotta Slow Food Costa della Maremma Laziale

Show Cooking con Gioia Ruggeri e Domenico Massimini Cuochi dell’Alleanza Slow Food Ristorante Salotto Belvedere, Bracciano

Ore 22,00 Degustazione

I Vini della Dodecapoli Etrusca

Degustazione guidata da Carlo Zucchetti

Ore 23,00 I distillati della Dodecapoli Etrusca

con Marcello Vecchio referente A.N.A.G. Toscana e

Mario Pusceddu referente A.N.A.G. Lazio