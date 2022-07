Domani a Cerenova la ‘Notte Bianca’ con musica e stand gastronomici • Terzo Binario News

A Cerenova torna l’appuntamento con la Notte Bianca. Domani, sabato 30 luglio a partire dalle ore 18:00 in Via Sergio Angelucci e Via Veio, mercato di artigianato, musica dal vivo, giocolerie, street food e spettacoli con il fuoco.

Un’attrattiva che si rinnova oramai da diversi anni e che sempre richiama nella frazione della Marina un gran numero di residenti e villeggianti.

Tra le attrattive, la musica dal vivo dei “The Blues Shadows”, uno spettacolo dedicato al mito mai dimenticato di Michael Jackson e gli GianDave con un repertorio di musica evergreen.

Un’opportunità per vivere una serata d’estate in leggerezza e allegria all’interno della frazione balneare di Cerveteri.