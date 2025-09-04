Divino Etrusco 2025 a Tarquinia, bilancio positivo • Terzo Binario News

Si chiude con un bilancio molto positivo l’edizione 2025 del Divino Etrusco, che ha registrato una crescita significativa di presenze, confermandosi come una delle vetrine più prestigiose di promozione per Tarquinia, i suoi vini e il suo territorio.
Per due fine settimana il centro storico si è trasformato in un grande palcoscenico a cielo
aperto, capace di unire vino, gusto, arte e cultura.
Degustazioni, spettacoli, concerti e visite guidate hanno animato le vie e le piazze, valorizzando l’identità etrusca e il ricchissimo
patrimonio architettonico della città.
Cuore pulsante della rassegna è stato palazzo Vitelleschi, grazie alla preziosa collaborazione del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, nella figura del direttore Vincenzo Bellelli.
“Il Divino Etrusco non è solo una festa del vino, ma un progetto
di valorizzazione turistica e culturale che cresce di anno in anno – sottolinea il sindaco
Francesco Sposetti –. I numeri confermano la bontà del percorso intrapreso e la capacità di
Tarquinia di proporsi come meta attrattiva e accogliente”.
Un ringraziamento particolare va alla Pro Loco Tarquinia, che ha supportato l’Amministrazione
comunale nella realizzazione dell’evento; ai volontari dell’Aeopc e della Croce Rossa Italiana;
alla Polizia locale e alle forze dell’ordine, che hanno garantito lo svolgimento in piena sicurezza
della rassegna; al gruppo di lavoro dedicato, che con passione e professionalità ha seguito tutti
gli aspetti organizzativi dell’iniziativa; ai sommelier della Fisar Tuscia Viterbese, che hanno
accompagnato gli appassionati del vino alla scoperta delle cantine della Dodecapoli etrusca e
della Sardegna, novità di questa edizione. Determinante anche il contributo della squadra di
giovani impegnata nella complessa gestione dei rifornimenti di vino e di ghiaccio agli stand,
delle attività commerciali e dell’associazione Viva Tarquinia.
Con la chiusura di questa edizione, il Divino Etrusco si conferma un appuntamento di
riferimento per la promozione turistica e culturale, proiettato già verso nuove sfide. “Nel 2026
la manifestazione compirà vent’anni – conclude il sindaco Sposetti –. Lavoreremo per proporre
un programma ancora più ricco, con accorgimenti e novità capaci di migliorare ulteriormente
l’esperienza di visitatori e cittadini”. Il Divino Etrusco 2025 è stato organizzato in collaborazione
con l’enogastronomo “col cappello” Carlo Zucchetti, con il contributo della Regione Lazio e il
patrocinio di Provincia di Viterbo, Camera di Commercio Rieti-Viterbo e Ministero della Cultura –
Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia.