Disinfestazione dalle zanzare e derattizzazione nell’intero territorio comunale di Cerveteri • Terzo Binario News

Il Comune di Cerveteri e la Rieco Spa rendono noto che nella giornata di giovedì 18 aprile, a partire dalle prime ore del mattino, si terrà un primo ciclo di disinfestazione larvicida dalle zanzare e derattizzazione nell’intero territorio comunale.

L’intervento, riguarderà l’intero territorio comunale, dal capoluogo alle Frazioni. Gli interventi verranno effettuati tutti nelle prime ore della mattinata e utilizzando prodotti regolarmente approvati dal Ministero dell’Ambiente.

A quelli larvicida del 18 aprile, seguiranno poi i consueti trattamenti antialari del mese estivo. Si precisa inoltre che la disinfestazione larvicida del 18 aprile non richiede particolari precauzioni da parte dei cittadini, in quanto non sarà effettuata alcuna dispersione nell’aria di prodotti, ma saranno inseriti all’interno dei chiusini stradali.